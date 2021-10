Armando Evangelista: "A nossa imaturidade custou-nos caro"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:55 Facebook

O treinador do Arouca elogiou a exibição da equipa diante do Sporting vincando que, por vezes, os arouquenses estiveram por cima do jogo.

"O final não era o que pretendíamos. Mas, em largos períodos do jogo, vi os meus jogadores a vestir e a encarnar o papel de herói, porque deram uma resposta. E uma equipa que consegue equilibrar o jogo da forma que o equilibrou e em alguns momentos estar por cima com o campeão em título, temos de valorizar. Pôr o campeão em título a tirar bolas sem critério, temos de valorizar. É sinal que fizemos alguma coisa bem feita", começou por dizer Armando Evangelista, lamentando a imaturidade do Arouca.

"A verdade é que a nossa imaturidade custou-nos caro, não nos deixou levar pontos deste jogo, porque quando chegamos ao empate, temos de meter gelo no jogo, acalmar o jogo, para ver o que é que o jogo nos pode dar, para ver se podemos ambicionar mais qualquer coisa. A verdade é que fomos imaturos nesse aspeto e sofremos logo a seguir, o que não pode acontecer contra uma equipa destas, numa competição destas. Há que refletir e aprender com os erros, é isso que vamos fazer, tendo a certeza de que estamos a fazer muita coisa boa", concluiu.

O Sporting venceu (2-1), este sábado, o Arouca na oitava jornada da Liga. Matheus Nunes, Dabbagh e Nuno Santos marcaram os golos. Com este resultado, aa equipa de Alvalade, uma das três invictas na prova, a par do Benfica e do F. C. Porto, apanhou os dragões no segundo lugar, com 20 pontos, menos um em relação ao rival lisboeta, que recebe no domingo o Portimonense, enquanto o Arouca é 16.º e antepenúltimo classificado, com cinco pontos.