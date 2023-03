Arouca fez pré-inscrição nas competições europeias para 2023/2024

Rui Almeida Santos Hoje às 10:23 Facebook

Com legítimas aspirações em se qualificar para a Liga Conferência da Europa, o Arouca cumpriu com a obrigação burocrática de fazer a pré-inscrição nas competições europeias da próxima época.

A excelente temporada que o Arouca vem fazendo voltou a abrir os horizontes europeus a um clube que participou na fase de qualificação para a Liga Europa em 2016.

A direção do emblema arouquense, liderada por Carlos Pinho, acredita no regresso às lides europeias já na próxima época, tendo por isso mesmo feito a pré-inscrição nas competições continentais de 2023/2024, apurou o JN.

Com nove jornadas por se realizar na Liga, o Arouca, orientado por Armando Evangelista, segue na sexta posição, com 38 pontos, menos dois do que o Vitória de Guimarães, quinto classificado, lugar que vale a presença na segunda pré-eliminatória da próxima Liga Conferência da Europa.

As esperanças arouquenses em se apurar para a prova continental aumentarão caso F. C. Porto e Sporting de Braga, que ocupam lugares europeus na Liga, atinjam a final da Taça de Portugal.

Se, nas meias-finais da Taça, os dragões afastarem o Famalicão e os bracarenses eliminarem o Nacional, abrir-se-á automaticamente uma nova vaga para as fases de qualificação para a Liga Conferência da Europa pela via do campeonato, atribuída à equipa que terminar a prova na sexta posição.