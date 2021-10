Arouca regressa aos triunfos após longo calvário

Ontem às 22:55 Facebook

Sete jogos depois o Arouca regressou aos triunfos na partida de abertura da décima jornada da Liga, contra o Tondela (2-0). Com este resultado os arouquenses fogem dos lugares do fundo da tabela e ganham ânimo para os próximos embates

Numa noite de muita chuva, fator responsável por tornar o terreno mais "pesado", a equipa de Pako Ayestáran entrou mais forte e mostrou que vinha para dominar a partida. Apesar do controlo da partida quem marcou primeiro foi mesmo a equipa da casa, através de uma grande penalidade marcada por João Basso.

Os arouquenses conseguiram suster a reação tondelense e levaram a vantagem para o intervalo.

O reatar acentuou ainda mais a vontade do Tondela de assumir as despesas do jogo, somando oportunidades atrás de oportunidades, mas Victor Braga respondeu sempre presente e conseguia manter a baliza inviolável. Numa altura em que o Tondela estava balanceado para a frente Bukia assumiu um papel decisivo e selou o 2-0 final, num lance individual.

A partir daí o Arouca baixou mais as linhas e limitou-se a defender bem as investidas do adversário, mantendo a baliza a zeros pelo segundo jogo consecutivo.

Assim o Arouca passa para a 12,ª posição da tabela enquanto o Tondela segue em 11.º, ambos com 9 pontos.