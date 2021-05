JN Hoje às 20:55 Facebook

O Arouca venceu (2-0), este domingo, o Rio Ave em Vila do Conde na segunda mão do play-off de acesso à Liga e está de regresso ao principal escalão do futebol português.

Depois do triunfo expressivo (3-0) em casa, os arouquenses voltaram a vencer o Rio Ave, desta vez em Vila do Conde, e ditaram a descida dos rioavistas, que sofreram um imprevisto logo aos oito minutos, com Filipe Augusto a sair lesionado.

O primeiro golo do jogo surgiu aos 32 minutos, por Arsénio. Naquele que foi o primeiro remate do Arouca do jogo, Pedro Moreira descobriu o avançado que aproveitou alguma passividade da defesa dos vilacondenses para inaugurar o marcador.

Já na segunda parte, Velázquez aproveitou um cruzamento de Quaresma para ampliar a vantagem do Arouca.

O Arouca, que conta com quatro presenças na Liga, entre as épocas 2013/14 e 2016/17, regressa ao principal escalão quatro anos após ter sido despromovido. Já o Rio Ave termina um ciclo de 13 temporadas na divisão principal, num total de 27 presenças entre a elite do futebol português.