Arsenal derrotado na estreia de Nuno Tavares

Na abertura da Premier League 2021/22, o Arsenal, com Nuno Tavares a entrar aos 81 minutos e Cédric Soares no banco de suplentes, saiu derrotado do terreno do recém-promovido Brentford (2-0).

O Brentford regressou à elite do futebol inglês da melhor maneira possível, 74 anos depois da última presença, com uma sensacional vitória frente aos "gunners".

Sergi Canos (22 minutos) e Christian Norgaard (73) fizeram os golos da equipa da casa, que soube sofrer a avalanche ofensiva do Arsenal. Os "gunners" não conseguiram ser eficazes em frente à baliza adversária, tendo sido prejudicados também pela ausência dos goleadores máximos da equipa, Aubameyang e Lacazette.