Arsenal recebe Benfica na Grécia

O Arsenal confirmou, esta terça-feira, que a receção ao Benfica para a segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa, a 25 de fevereiro, vai ser na Grécia, no estádio Georgios Karaiskakis, casa do Olympiakos.

Quanto à primeira mão, vai ser disputada em Roma. "O embate da 1.ª mão, tendo o Benfica como equipa visitada, vai realizar-se no Estádio Olímpico de Roma, em Itália, às 20 horas do dia 18 de fevereiro", anunciou esta terça-feira o clube encarnado em comunicado.

De acordo com o Benfica, "a UEFA oficializou" a capital italiana como sede do encontro "devido às restrições sanitárias do Reino Unido a Portugal decorrentes da pandemia de covid-19".