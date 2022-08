Artur Jorge: "20 milhões por Ricardo Horta? O presidente está a ser simpático"

Em entrevista à televisão "Sport TV", Artur Jorge, treinador do Sporting de Braga, diz que o capitão Ricardo Horta vale os 20 milhões exigidos ao Benfica. Quanto à estreia na Liga, frente ao Sporting, aponta à conquista de uma vitória arsenalista.

O interesse do Benfica por Ricardo Horta não está a prejudicar a equipa minhota, nem o próprio jogador. A garantia é do treinador do Sporting de Braga, Artur Jorge, em entrevista à "Sport TV".

"O Ricardo é o meu capitão e um profissional muito dedicado. Tudo está claro. O presidente pediu 20 milhões? Acho que está a ser simpático, o jogador vale isso", frisou Artur Jorge.