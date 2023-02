Artur Jorge: "É obvio que a expulsão ajudou"

"A passagem é merecida, não tenho dúvidas sobre isso", comentou Artur Jorge, treinador do Sporting de Braga, após o triunfo da equipa minhota, frente ao Benfica, no desempate por penáltis (5-4), em jogo dos quartos de final da taça de Portugal de futebol.

Artur Jorge, treinador do Sporting de Braga, mostrou-se "naturalmente satisfeito" pela qualificação da equipa minhota para as meias-finais da Taça de Portugal, face à vitória frente ao Benfica, no desempate por penáltis (5-4), após o 1-1 que se verificava no final do tempo regulamentar e também no recurso ao prolongamento.

Resultado justo? "A passagem é merecida, não tenho dúvidas sobre isso. Gostaria de expressar a minha gratidão aos nossos adeptos, pelo grande apoio à nossa equipa. Saímos daqui com a passagem, como pretendíamos e é algo de extraordinário, pois foi obtida frente a um adversário difícil de vencer. Podíamos ter evitado o prolongamento e os penáltis, mas conseguimos passar na mesma.

Influência da expulsão: "É óbvio que a primeira expulsão ajudou a mudar um bocadinho o que era o jogo até aí. Benfica fez um golo de bola parada, estávamos a ter dificuldade em contrariar e senti que a equipa estava algo desconfortável. A expulsão, justa, mudou o jogo a nosso favor".

Futuro: "A nossa ambição é fazer mais e melhor. Este é o resultado do nosso trabalho, sacrificamo-nos muito, com enorme paixão por este clube. Esta etapa está concluída e já pensamos no jogo de domingo no Funchal, com o Marítimo".