Artur Jorge: "Estive sozinho no meu gabinete para estabilizar emocionalmente"

O treinador do Braga destacou a importância da entrada forte da equipa minhota diante do Benfica.

"Foi importante entrarmos fortes para termos o resultado a nosso favor. Preparámo-nos para isso. O golo deu-nos serenidade e permitiu à equipa cumprir o plano estratégico para vencer. A questão de termos o cuidado de ter três médios de início, dois deles mais fixos... Tirámos vantagem daí, e acima de tudo o que fez a diferença foi o compromisso dos jogadores. É uma vitória justa por aquilo que os jogadores fizeram. Cumpriram", começou por dizer Artur Jorge, revelando que esteve sozinho no gabinete para acalmar as emoções.

"O que mudou desde a semana passada? Não mudou nada, senti-me igualmente solitário. Atrasei-me por isso mesmo, estive sozinho no meu gabinete, precisava de, emocionalmente, voltar à estabilidade. Isto diz-me muito, ver a sintonia entre a equipa e os adeptos. É importante sentir isso, é nos momentos difíceis que temos de superar-nos. Depois do resultado com o Sporting, a forma como a equipa trabalhou deixa-me muito orgulhoso, daí precisar de estabilizar emocionalmente, fiquei sentido com o que vi. Folga na passagem de ano? Sei que os jogadores vão falar sobre isso, mas temos jogo com o Santa Clara e temos de preparar-nos", concluiu.

O Braga venceu (3-0), esta sexta-feira, na Pedreira, o Benfica em jogo a contar para a 14.ª jornada da Liga. Ricardo Horta, com um bis, e Abel Ruiz marcaram os golos do encontro. Com este resultado, o clube encarnado soma 37 pontos, tendo o segundo classificado, o F. C. Porto, a cinco. Já os minhotos isolaram-se no terceiro lugar da classificação, com 31 pontos.