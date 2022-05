Artur Jorge oficializado como novo treinador do Braga

JN Hoje às 14:59 Facebook

O Braga oficializou, esta quarta-feira, Artur Jorge como o novo treinador da equipa principal. O técnico assinou um contrato válido por duas temporadas.

Agora é oficial. Tal como o JN já tinha adiantado, Artur Jorge vai ser o novo treinador do Braga. A oficialização foi feita esta tarde e o técnico assinou um contrato válido por duas temporadas. Artur Jorge vai, assim, render Carlos Carvalhal, que deixa o comando técnico dos minhotos depois de duas temporadas.

Formado no Braga e com 12 épocas ao serviço da equipa principal enquanto jogador e capitão (1992 a 2004), Artur Jorge, de 50 anos, orientou vários escalões de formação (sub-15, sub-19, sub-23 e, na época que agora termina, a equipa B), tendo ainda assumido a equipa principal nos últimos jogos de 2019/20, com contributo direto na conquista do 3º lugar na Liga.

A cerimónia de apresentação de Artur Jorge está agendada para a próxima segunda-feira, às 12.30 horas, no Estádio Municipal de Braga.