As contas do Benfica para sobreviver na Europa

As águias enfrentam esta, terça-feira à noite, o Barcelona e a permanência na Liga dos Campeões está dependente de vários resultados.

O Benfica tem esta noite (20 horas, TVI) um dos últimos desafios da fase de grupos da Liga dos Campeões. As águias vão defrontar um Barcelona com sangue novo, que é agora orientado por Xavi Hernández. Jorge Jesus terá a difícil tarefa de preparar a equipa para enfrentar um adversário que só teve um jogo com o novo técnico, mas a vitória por 3-0 no primeiro embate dá confiança.

Classificação atual do grupo do Benfica na Liga dos Campeões Foto: JN

Dependendo do resultado que consiga na Catalunha, o Benfica pode colocar um pé na fase a eliminar da Liga dos Campeões ou sair completamente da corrida por um lugar nos oitavos de final e cair para a Liga Europa.

O que acontece em caso de vitória?

O único resultado que interessa ao Benfica é a vitória, ou pelo menos é aquele que coloca a equipa muito próxima dos oitavos de final da Champions. As águias somariam sete pontos, mais um que o Barcelona e passariam para o segundo lugar do grupo. Na última jornada, frente ao Dínamo Kiev, só precisariam de fazer o mesmo resultado que o Barcelona em Munique para garantir o acesso à próxima fase.

E se houver empate?

Não seria o pior cenário para o Benfica, mas obrigaria a fazer mais contas. As águias passariam a somar cinco pontos e o Barcelona sete, o que forçaria o Benfica a vencer o Dínamo Kiev na última jornada e, pelo menos, o Barcelona não ganhar em Munique. Se os espanhóis empatassem no último jogo da fase de grupos, ambas equipas ficariam com os mesmos pontos, mas seria o Benfica a garantir o segundo lugar devido ao confronto direto.

E se acontecer uma derrota?

Seria o pesadelo para o Benfica perder em Barcelona. Este cenário garantiria a eliminação direta da Liga dos Campeões, mas permitira que a equipa continuasse nas competições europeias. Para isso, bastaria não perder frente ao Dínamo Kiev no último encontro. Embora tudo esteja dependente do resultado de hoje entre a equipa ucraniana e o Bayern Munique.

Benfica e Barcelona enfrentam-se esta noite (20 horas) em Camp Nou, na Catalunha, na penúltima jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.