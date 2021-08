As equipas, etapas e percurso do grande Prémio JN

Ontem às 23:38 Facebook

Depois de um ano de interregno pelas contingências da pandemia de covid-19, o Grande Prémio de ciclismo Jornal de Notícias regressa às estradas do Norte do país, e com pedalada renovada, para honrar os seus pergaminhos e cumprir a histórica 30.ª edição. Desta vez com um novo posicionamento no calendário, a prova decorre entre 31 de agosto e 5 de setembro, aproveitando o recente embalo desportivo e emocional da Volta a Portugal e capitalizando o ânimo do que resta do verão em dezenas de localidades e povoações.