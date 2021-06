"As ironias do destino", com Pinto da Costa no Porto Canal

Sara Oliveira Hoje às 09:05 Facebook

Novo programa estreia a 14 de junho, no Porto Canal, mostrando o presidente do F. C. Porto na primeira pessoa.

Num "registo único e informal", a jornalista Estela Machado acompanha Jorge Nuno Pinto da Costa numa viagem pelos 39 anos na presidência do F. C. Porto, à boleia de "As ironias do destino", a série informativa que estreia a 14 de junho, pelas 22 horas, no Porto Canal. Um trabalho "na primeira pessoa, num formato um bocado parecido com o que ele já focou em livro", antecipa a diretora-adjunta de Informação, em conversa com o JN, notando que "há mais espaço ao que diz respeito aos sucessos, mas também insucessos e polémicas, às vezes com um bocadinho do lado pessoal".

O conteúdo é feito de conversas e não de entrevistas, através das quais Pinto da Costa, de 83 anos, "conta algumas histórias desde que decidiu candidatar-se a presidente do clube - o que ele próprio não estava a contar - até àquilo em que se transformou", resume Estela.

Quase terminado, o programa terá 39 episódios, que podem ir dos seis minutos aos 15, "mais um extra com algo que nunca foi contado", acrescenta a responsável pela sua condução. Os momentos são "contados por ano e são sobretudo ligados ao futebol, mas também a outras modalidades, apostas dele e conquistas, sempre com a mesma genialidade do discurso e ironia".

Estela Machado tem acompanhado o presidente portista por "vários sítios", e em especial pela cidade do Porto, reconhecendo o fenómeno que provoca no contacto com as pessoas. Por isso, sente-se "uma privilegiada, pois foi extraordinário partilhar com ele tantas histórias".

"Eu diria que ele precisa de ter muita inteligência emocional para lidar com tanta coisa... Ele tem muitas certezas e convicções. E é incrível chegar a esta idade com uma memória avassaladora", diz a pivô.

O arranque de "As ironias do destino" tem como cenário Cedofeita, freguesia onde Jorge Nuno Pinto da Costa nasceu, a 28 de dezembro de 1937, no seio de uma família tradicional da Invicta.