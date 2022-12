Assalto à mão armada em casa afasta Sterling do jogo com o Senegal

A poucas horas do apito inicial do jogo entre a Inglaterra e o Senegal, a seleção inglesa comunicou que Raheem Sterling ia ficar de fora do encontro por "questões familiares". Agora, já se sabe o motivo.

Segundo a BBC Sports e a Sky Sports, na noite de sábado, homens armados invadiram a casa da família do jogador, onde estava a mulher e dois dos três filhos do atleta. Preocupado com a segurança da família, Sterling pediu para para regressar ao Reino Unido, pedido que foi aprovado pela seleção inglesa. Os assaltantes, avançou o "The Sun", levaram relógios avaliados em 300 mil libras, cerca de 350 mil euros.

"Por vezes o futebol não é o mais importante e a família deve vir em primeiro lugar. Queremos dar-lhe algum espaço e veremos nos próximos dias como é que tudo se desenrola. Não sei se ele vai regressar, ele precisa de tempo para lidar com esta situação, não quero pressioná-lo", disse o selecionador Gareth Southgate após o jogo com o Senegal, que terminou com a vitória inglesa por 3-0.