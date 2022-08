Atleta termina prova em último depois de ajudar rival que sofreu queda

Nahuel Carabaña deu, esta terça-feira, uma autêntica lição de desportivismo nos Europeus de atletismo em Munique.

O atleta andorrenho Nahuel Carabaña vai ficar na história neste Campeonato da Europa de Atletismo, em Munique. Não pelo resultado na prova, mas sim pela nobre atitude de pensar primeiro nos outros e só depois nele. Na prova dos 3 mil metros, o dinamarquês Axel Vang Christensen sofreu uma queda logo no início da corrida mas não ficou sem auxílio: Carabaña fez questão de o ajudar, retirando-o em segurança da pista, e foi mesmo o único a fazê-lo.

No final, o atleta até pode ter chegado em último lugar à meta mas acabou aplaudido de pé, com a federação europeia de atletismo a definir a atitude do andorrenho como o "melhor momento" dos europeus.

Veja o momento: