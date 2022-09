Atletas de boccia esperaram quatro horas no aeroporto pelas suas cadeiras

Sandra Alves com Óscar Queirós Hoje às 01:40 Facebook

Atletas de boccia aterraram em Lisboa depois de representarem Portugal em Roma. Mas à chegada não tinham as suas cadeiras, como previsto. "Teoricamente estão aqui no aeroporto, mas ninguém sabe onde", contou Ana Isabel Gonçalves ao JN. Apareceram quatro horas depois.

Depois de representarem Portugal em Roma, dois atletas de boccia, os respetivos assistentes e o selecionador da modalidade não esperavam a "prova" que ainda tinham pela frente quando chegaram ao aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. O voo da TAP aterrou pelas 20.30 horas de quarta-feira, mas ao contrário do que seria de esperar, os atletas não tinham as suas cadeiras de rodas elétricas à porta do avião quando desembarcaram.

"Ninguém sabe onde estão as cadeiras", desabafou Ana Isabel Gonçalves, atleta e vice-presidente da Associação Portuguesa de Neuromusculares (APN). "Teoricamente estão aqui no aeroporto, mas não sabem onde", disse ao JN, esta quinta-feira cerca das 00.40 horas.

"Os supervisores da Groundforce [empresa de "handling"], os supervisores da MyWay [assistência a passageiros com mobilidade reduzida] e os supervisores do aeroporto não comunicam", criticou, após quatro horas à espera. "Estamos aqui num canto, nos Perdidos e Achados, literalmente", apontou.

"Sem previsão" de quando a espera iria terminar, Ana Isabel e o outro colega atleta, os respetivos assistentes e o selecionador da modalidade aguardaram, sem que fosse disponibilizado apoio, nomeadamente para alimentação - "nada", frisou Ana Isabel Gonçalves.

"Olhe, encontraram as nossas cadeiras", revelou a atleta durante a conversa com o JN. Pouco depois, novo telefonema e a confirmação: "Já temos as nossas cadeiras. Estavam em contentores". E acrescentou: "Já fiz reclamação porque tenho algumas peças [da cadeira] empenadas, estava um bocadinho maltratada". E a que se deveram as quatro horas de espera? "Não deram nenhuma justificação", garante.

Após a participação no Challenger Intercontinental de Boccia, que decorreu em Roma, Itália, entre 6 e 14 de setembro, Ana Isabel Gonçalves diz que o que aconteceu no aeroporto de Lisboa "foi mentalmente mais cansativo do que a semana de provas". E, perto da 1 hora da madrugada, o grupo ainda tinha pela frente 300 quilómetros de viagem até casa, no Porto.