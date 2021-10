Atlético de Madrid deixa fugir vitória nos descontos

JN Ontem às 23:33 Facebook

O Atlético de Madrid empatou esta quinta-feira à noite no recinto do Levante a duas bolas, em jogo da 11.ª jornada da Liga espanhola, que é agora liderada pela Real Sociedad.

Com o internacional português João Félix a titular durante todo o jogo, os colchoneros tropeçaram em Valência ante o Levante (2-2). O francês Antoine Griezmann abriu o marcador aos 12 minutos, mas o macedónio Enis Bardhi igualou aos 37.

A pouco menos de um quarto de hora do final, o brasileiro Matheus Cunha voltou a dar vantagem aos de Madrid, contudo, uma grande penalidade assinalada já nos descontos permitiu a Bardhi bisar e deixar tudo empatado.

Em Vigo, uma segunda parte de grande nível permitiu à Real Sociedad impor-se ao Celta, por 2-0 e assumiu a liderança da La Liga, com 24 pontos, mas mais um jogo do que o Real Madrid. Os golos do conjunto basco foram apontados por Isak e Elustondo.

No outro encontro do dia, o Granada, de Maximiano, e o Getafe, com Florentino Luís a saltar do banco, ficou empatado (1-1).