Atlético de Madrid vence Leverkusen, Shakhtar de Luís Castro empata

Hoje às 20:50

O Atlético de Madrid conseguiu esta terça-feira uma vitória sofrida na receção ao Bayer Leverkusen (1-0), na terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol, enquanto o Shakhtar, de Luís Castro, empatou a duas bolas na receção ao Dínamo Zagreb.

Num jogo em que os alemães pressionaram muito e dispuseram de várias oportunidades para marcar, um tento de Álvaro Morata, a responder a um cruzamento do brasileiro Renan Lodi, aos 78 minutos, decidiu o encontro para os madrilenos.

Recorde-se que deste jogo esteve ausente o português João Félix, a recuperar de uma lesão no tornozelo direito contraída no jogo do fim de semana, um empate com o Valência (1-1).

No segundo tempo, Morata rendeu o médio Koke, aos 70, e acabou por ser decisivo oito minutos depois, ao quebrar a resistência com o segundo golo esta época, o primeiro na Champions, num de dois remates enquadrados dos comandados de Diego Simeone.

Na Ucrânia, o Shakhtar Donetsk, treinado por Luís Castro, teve de sofrer para empatar com o Dínamo Zagreb, mesmo tendo começado a vencer, num golo de Konoplyanka, a finalizar, aos 16 minutos, um passe para a pequena área de Marlos.

A vantagem durou apenas nove minutos, até Orsic encontrar o espanhol Dani Olmo desmarcado na área, levando o jogo igualado para o intervalo.

No regresso, o guarda-redes Pyatov cometeu um disparate, ao puxar um avançado dos croatas na sequência de um canto, levando o árbitro a assinalar grande penalidade, convertida por Orsic, aos 60.

Luís Castro reagiu e lançou em campo o brasileiro Dôdô e Solomon, com o primeiro a fazer a igualdade, aos 75, depois de um grande passe de Alan Patrick e de fintar defesas e guarda-redes.

Até final, os ucranianos tentaram fazer o 3-2, à semelhança do que tinham feito com a Atalanta na segunda jornada, mas o empate acaba por deixar ambas as equipas com quatro pontos. Manchester City, líder da 'poule' C com o pleno de seis pontos, e Atalanta (zero) defrontam-se pelas 20:00.