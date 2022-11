Atlético Madrid, sem Félix, perde em Maiorca e continua em crise

JN/Agências Hoje às 00:55 Facebook

O Atlético Madrid somou, esta quarta-feira, o terceiro jogo seguido sem vencer na Liga espanhola, ao cair no campo do Maiorca (1-0), e perdeu o terceiro lugar, podendo descer ainda mais na tabela na 14.ª jornada.

Com João Félix a cumprir suspensão nos "colchoneros", o Maiorca bateu a formação da capital graças a um golo solitário do kosovar Muriqi, alcançado logo aos 16 minutos.

É o terceiro encontro consecutivo da equipa de Diego Simeone sem vencer no campeonato, quinto contando com todas as provas, situação que fez o Atlético Madrid cair para o quarto lugar, por troca com a Real Sociedad, e com a possibilidade de ainda terminar a ronda em quinto, caso o Betis pontue na quinta-feira em Valência.

O Atlético segue com 24 pontos, em igualdade com Betis e também com o Athletic Bilbau, que já atuou nesta jornada (triunfo caseiro por 3-0 sobre o Valladolid), enquanto a Real Sociedad é o novo terceiro posicionado, com 26.

Por seu lado, o Maiorca subiu ao 10.º lugar, com 19 pontos.

A Real Sociedad é, para já, um dos vencedores da jornada e à custa do Sevilha, cada vez mais crise, com um triunfo por 2-1 na Andaluzia.

Golos do norueguês Sorloth (20 minutos) e Mendez (36) deram ao triunfo aos bascos, enquanto o Sevilha ainda reduziu por Mir (44), numa altura em que já atuava com menos dois jogadores, devido às expulsões do croata Rakitic (28) e o francês Nianzou (34), ambos com vermelho direto.

Quarto classificado na última temporada em Espanha, o Sevilha soma apenas 11 pontos no 17.º posto e pode cair a zona de despromoção, caso na quinta-feira Celta Vigo (de Carlos Carvalhal) ou Cádiz pontuem nos seus respetivos jogos.

Em Barcelona, após três derrotas e um empate, ao quinto jogo, o técnico Quique Setién somou o primeiro triunfo (rendeu Unai Emery que rumou ao Aston Villa) ao bater o Espanyol, por 1-0, com a ajuda preciosa do guarda-redes francês Lemconte, que fez um autogolo, aos 64 minutos, num lance caricato.

Com dois portugueses a entrarem na segunda parte (Samuel Costa e Dyego Sousa), o Almeria recebeu e bateu o Getafe, por 1-0, com um golo do avançado brasileiro Leo Baptistão, aos 26 minutos.

Na quinta-feira, o Real Madrid, no segundo lugar provisoriamente a cinco pontos do líder Barcelona (venceu no campo do Osasuna por 2-1), recebe o Cádiz, no fecho da ronda.