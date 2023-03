Auriol Dongmo revalida título europeu do lançamento do peso

JN/Agências Hoje às 18:58 Facebook

A atleta portuguesa alcançou nova medalha de ouro com a melhor marca mundial do ano.

Auriol Dongmo revalidou, esta sexta-feira o título europeu do lançamento do peso em pista coberta, em Istambul, com Jessica Inchude a ser quarta classificada.

A campeã do mundo 'indoor' defendeu a medalha de ouro conquistada em Torun2021, conseguindo 19,76 metros - e a melhor marca mundial do ano, na sua terceira tentativa, enquanto a sua companheira no Sporting lançou o engenho a 18,33, no seu quarto ensaio, arrebatando o quarto lugar.

A alemã Sara Gambeta, com 18,83, e a sueca Fanny Roos, com 18,42, arrebataram as medalhas de prata e bronze, respetivamente, destronando Inchude, que conseguiu 18,33.

Dongmo, de 32 anos, começou o concurso com 19,63, seguindo com 18,68 até alcançar os 19,76 que lhe valeram o segundo título europeu consecutivo. Depois de um nulo no quarto lançamento, concluiu a competição com 19,38 e 19,62.

Jessica Inchude, de 26 anos, estreou-se em Campeonatos da Europa com o quarto lugar, ao conseguir 18,33 metros, na sua quarta tentativa.

Com o ouro de Dongmo, Portugal soma 28 medalhas em Europeus 'indoor', 17 de ouro.