Aves: da 1.ª Liga à II Divisão Distrital

Em comunicado, a Direção do emblema avense anunciou ter inscrito uma equipa sénior no campeonato mais baixo da Associação de Futebol do Porto.

A direção do Desportivo das Aves inscreveu uma equipa sénior para competir na II Divisão distrital da Associação de Futebol do Porto na temporada 2020/21, anunciaram esta terça-feira os corpos sociais liderados por António Freitas.

"Apesar do desejo de ver a equipa principal disputar divisões superiores, não é fornecida qualquer informação pela SAD. Estando os direitos desportivos entregues a esta, a direção do clube entendeu por bem criar uma equipa, de modo a salvaguardar a honra e bom nome do CD Aves", lê-se em comunicado publicado no site oficial do clube. A confirmar-se este cenário, trata-se de uma queda de cinco escalões.

O sorteio da prova decorre amanhã e a Direção assegura ter o plantel e a restante estrutura definida, enquanto aponta para a próxima semana a divulgação da convocatória da assembleia-geral extraordinária, destinada a esclarecer os associados sobre a época 2020/21 e a situação financeira encontrada após o triunfo nas eleições de 27 de junho.

Recorde-se que a SAD do Desportivo das Aves falhou a regularização de salários ao longo da última temporada que terminou com a descida ao segundo escalão, tendo reprovado os requisitos de licenciamento das provas profissionais de 2020/21 junto da Liga de Clubes e dispensado o recurso para o Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol.

Depois de ter assistido às rescisões unilaterais de 15 jogadores e das equipas técnicas dos plantéis principal e sub-23, a administração liderada pelo chinês Wei Zhao acatou a despromoção por via administrativa ao Campeonato de Portugal e assumiu estar a preparar uma equipa para evoluir no terceiro patamar do futebol nacional.