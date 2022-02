Azul forte e vimaranenses muito pálidos

André Bucho Ontem às 23:11 Facebook

V. Guimarães é derrotado pelo Belenenses SAD, que já não vencia para o campeonato há cinco jornadas.

Um golo solitário de Safira valeu três preciosos pontos ao lanterna vermelha Belenenses SAD, diante do Vitória de Guimarães, colocando um ponto final na série de cinco jogos sem triunfos. Os vimarenenses vinham motivados depois da vitória no dérbi com o Braga, mas o desacerto na finalização e alguma intranquilidade após o golo sofrido impediu a equipa de Pepa de, pelo menos, pontuar.

A primeira parte viu o Vitória de Guimarães com muita bola, mas os azuis defenderam bem e, excetuando nos minutos antes do apito para o intervalo, não concederam oportunidades.

A abrir a segunda parte, Borevkovic errou numa saída, Carraça aproveitou e assistiu Safira. O golo sofrido ainda intranquilizou mais os vimaranenses que até podiam ter sofrido o segundo poucos minutos depois. Pepa mexeu, lançou homens como Quaresma, que protagonizou um momento insólito ao carregar Afonso Sousa ao colo quando este era substituído, Luís Esteves ou Herculano, mas exceção feita aos minutos finais, os minhotos pouco perigo criaram.