Banza ainda assustou no Alverca-Famalicão, mas não precisou de ir ao hospital

O avançado do Famalicão caiu de forma arrepiante no duelo diante do Alverca, a contar para a Taça de Portugal, e terá perdido os sentidos mas acabou por não precisar de ir para o hospital.

O duelo entre o Alverca e o Famalicão ficou marcado por um grande susto. Nos últimos momentos do encontro, Banza, avançado da equipa do Minho, caiu de forma arrepiante após a disputa de uma bola e terá mesmo perdido os sentidos. Os atletas pediram logo assistência médica e até rodearam o avançado, que acabou por sair do relvado de maca, em direção à ambulância.

Felizmente, tudo não passou de um susto. A ambulância saiu da zona do relvado, mas não chegou a ir para o hospital: Banza saiu dela pelo próprio pé e juntou-se aos companheiros de equipa no balneário.