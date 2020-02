Barcelona autorizado a contratar jogador após lesão de Dembélé

Eduardo Pedrosa da Costa Hoje às 12:55 Facebook

O F. C. Barcelona foi autorizado pela Federação Espanhola de Futebol e pela Liga espanhola a contratar um jogador fora da época de transferências, na sequência da lesão de Dembélé.

Ousmane Dembélé lesionou-se novamente com gravidade. O avançado sentiu dores na perna direita durante um treino no início do mês, e o Barcelona comunicou que o francês vai estar fora de ação nos próximos seis meses, devido a uma lesão num tendão do bíceps femoral da perna direita.

As opções para o ataque do clube ficam assim muito limitadas. Os catalães não contam com Luis Suarez até maio, que se lesionou no joelho no mês passado. Agora sem Dembélé, a equipa apenas tem três avançados: Messi, Griezmann e Ansu Fati.

Por estes motivos, a equipa pediu autorização à Federação Espanhola de Futebol e à Liga para contratar um jogador, mesmo já tendo terminado o período de transferências. As referidas entidades comunicaram esta segunda-feira que permitem que o Barcelona contrate um jogador. Os "blaugurana" têm agora um período de 15 dias para decidir quem contratar.

Os jogadores do Barcelona entraram em campo com camisolas de Dembélé, para mostrar o seu apoio ao jogador Foto: Josep LAGO / AFP

A inscrição de Dembélé vai ser assim retirada para que seja possível ingressar um novo jogador no plantel. Os principais alvos de transferência são Braithwaite (Leganés), Willian José (Real Sociedad), Ángel (Getafe), Lucas Pérez (Alavés), e Budimir (Maiorca).

Mesmo com a escassez de avançados, o Barcelona decidiu, no mercado de inverno, aceitar a saída de três atacantes. Carles Pérez foi emprestado à Roma; Abel Ruiz foi emprestado ao Sporting de Braga; e Alejandro Marqués foi vendido à Juventus.

A operação de Dembélé foi um sucesso, e agora começa o período de recuperação muscular, segundo informou Lasse Lempeinen, médico que procedeu à intervenção cirúrgica ao jogador.