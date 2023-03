Barcelona bate Real Madrid na Taça do Rei

Um autogolo de Éder Militão, perto da meia hora inicial, deu o triunfo ao Barcelona, nesta quinta-feira, em casa do Real Madrid, na primeira mão das meias-finais da Taça do Rei. Apuramento para a final será discutido a 5 de abril.

O Barcelona venceu, fora, o Real Madrid, por 1-0 e ficou em vantagem, na luta pelo acesso à final da Taça do Rei. Os catalães, que jogarão em casa a segunda mão, agendada para o dia 5 de abril, venceram no Santiago Bernabéu, graças a um autogolo do ex-portista Éder Militão, aos 26 minutos.

No arranque das meias-finais, o Osasuna batera, na quarta-feira, em casa, o Atletic Bilbao, por 1-0, pelo que a equipa de Pamplona irá em vantagem ao País Basco, no dia 4 de abril, disputar a passagem à final da prova.

PUB

O vencedor da Taça do Rei sucederá ao Bétis de Sevilha, que ergueu o troféu na temporada passada.