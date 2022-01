Barcelona dá a volta e continua na Taça do Rei

JN/Agências Hoje às 23:13 Facebook

O FC Barcelona qualificou-se para os oitavos de final da Taça do Rei, esta quarta-feira, ao dar a volta ao modesto Linares (2-1). Real Madrid segue em frente e português William Carvalho marca na vitória do Bétis.

Frente ao conjunto da terceira divisão, o tento inaugural da autoria de Hugo Diaz, aos 19 minutos, complicou e muito a tarefa culé, que só após o descanso, e depois de colocar jogadores mais experientes, conseguiu resolver o jogo a seu favor, com tentos de Ousmane Dembélé (63) e de Ferran Jutgla (69), num espaço de seis minutos.

Este desafio dos 16 avos de final ficou marcado pela estreia do brasileiro Dani Alves esta época no FC Barcelona, após o regresso ao emblema que serviu entre 2008 e 2016.

O Real Madrid bateu ganhou, fora ao Alcoyano (1-3), mas o conjunto da terceira divisão deu luta aos merengues, que só resolveram a partida na ponta final do jogo.

Um golo do ex-portista Éder Militão aos 39 minutos deu vantagem à formação da capital ao intervalo, mas o Alcoyano empatou aos 66, por intermédio de Dani Vega, forçando o Real Madrid a correr atrás da vitória.

Marco Asensio, aos 76, e um autogolo de José Juan, aos 78, impuseram a "lei do mais forte" e o Real Madrid avança para os "oitavos" da prova.

Com um golo do luso William Carvalho, aos 24 minutos, e outros dois de Nabil Fekir (27) e Borja Inglesias (50), o Bétis, que ainda teve o guarda-redes Rui Silva entre os suplentes, impôs-se ante o Valladolid (3-0), com Diogo Queirós no "onze".

A grande surpresa, até ao momento, aconteceu em Palma de Maiorca, depois do Baleares (terceiro escalão) bater o favorito Celta de Vigo, por 2-1, face ao bis de Jose Martinez (17 e 76), enquanto o Rayo Vallecano, com Bebé e Kevin Rodrigues de início, superou o Mirandês (1-0) pela margem mínima.

Mais cedo, a Real Sociedad foi ao campo do secundário Leganés vencer por 3-2 e garantir a passagem, face ao tento de Alexander Isak (08) e a um "bis" apontado por Mikel Oyazabal (43 e 74). Para os locais, os dois golos de Juan Munoz (60 e 70) não foram suficientes para alterar o desfecho.

O Eibar, que milita na segunda liga, ainda esteve em vantagem até aos 69 minutos, altura em que Josep Gaya e o suplente utilizado Angel (82) operaram a reviravolta para o primodivisionário Maiorca (2-1).

Pelo mesmo resultado, o Valência só confirmou o apuramento para os 'oitavos' em casa do Cartagena, já em tempo de compensação do segundo tempo, pelos pés do russo Denis Cheryshev, ao 90+2, e quando o internacional português Gonçalo Guedes já tinha sido lançado pelo técnico José Bordalas Jiménez.

No primeiro tempo, Carlos Soler tinha adiantado o clube "che", aos 14 minutos, com a resposta a surgir por Alfredo Ortuno, aos 75, na conversão de uma grande penalidade.