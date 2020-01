Barcelona e Real Madrid correm por Fábio Silva

Arnaldo Martins Hoje às 09:59 Facebook

O namoro tem alguns meses, mas a reabertura do mercado de transferências agudizou o desejo do Barcelona e Real Madrid em "reservar" Fábio Silva, promissor avançado de 17 anos que esta época se estreou na equipa A.

Os dois colossos de Espanha, apurou o JN, terão encetado contactos no intuito de perceber as condições de um potencial negócio, que poderia, nesta fase, ir até à fasquia dos 50 milhões, mas, segundo fonte próxima do processo, não chegou à SAD qualquer proposta oficial.

O Barcelona, à boleia do negócio Trincão, terá perguntado ao superagente Jorge Mendes a possibilidade de resgatar Fábio Silva ao clube azul e branco. Neste caso, o jogador, que é agenciado pela STV, continuaria a evoluir na Invicta e só no final da época é que seguiria para a Catalunha.