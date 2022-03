Barcelona travado em casa pelo Galatasaray

JN/Agências Ontem às 23:24 Facebook

Os espanhóis do Barcelona foram travados em casa pelos turcos do Galatasaray, esta quinta-feira, não conseguindo ir além do nulo na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa.

Os catalães ​​​​​​​dominaram nas estatísticas ofensivas, contudo não conseguiram ultrapassar a bem organizada defesa do Galatasaray, somente 12.º do campeonato turco, que saiu de Nou Camp com um nulo (0-0) e que em Istambul, na segunda mão, espera surpreender o campeão da Europa em 1992, 2006, 2009, 2011 e 2015.

Melhor sorte tiveram os compatriotas do Sevilha que bateram os ingleses do West Ham, por 1-0, com um golo solitário do marroquino Munir, que à última hora entrou no "onze" para substituir o croata Rakitic.

Maior emoção em Bérgamo, Itália, com a Atalanta, muito forte no ataque, mas débil a defender, a começar em desvantagem, mas a dar a volta e a vencer os alemães do Bayer Leverkusen, por 3-2.

A reviravolta foi consumada com um bis do colombiano Luis Muriel, assistido em ambos os golos pelo ucraniano Ruslan Malinovsky, que tinha sido o autor do empate 1-1.

Os escoceses do Glasgow Rangers continuam fortes na competição, conseguindo o resultado mais expressivo do dia, com 3-0 frente aos sérvios do Estrela Vermelha que lhes abre as melhores perspetivas de seguir em frente.

O Leipzig é a única equipa já apurada para os quartos de final, uma vez que o Spartak de Moscovo, adversário dos alemães neste oitavos de final, foi excluído pela UEFA, como sanção à Rússia pela invasão militar à Ucrânia.

Os jogos da segunda mão estão agendados para o próximo dia 17 de março, quinta-feira.