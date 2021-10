Barcelona volta a perder e é nono classificado na La Liga

JN Ontem às 22:50 Facebook

Os "culés" sofreram a segunda derrota consecutiva, a terceira no campeonato, desta vez perante o recém-promovido Rayo Vallecano. Ex-portista Falcao marcou o golo decisivo.

Parece não ter fundo o buraco em que o Barcelona caiu. Depois da derrota no "el clasico" com o Real Madrid (1-2), os blaugrana averbaram novo desaire, desta vez com o Rayo Vallecano (1-0), esta quarta-feira.

Aquela que foi a terceira derrota em dez jornadas da La Liga começou com um golo de Radamel Falcao, ainda na primeira parte, e consumou-se com uma grande penalidade desperdiçada por Memphis Depay, que daria o empate ao Barça.

Com este resultado, o Barcelona, que é adversário do Benfica na Liga dos Campeões, caiu para o nono lugar da classificação e apenas conta quatro vitórias nos dez jogos do campeonato. A crise é indisfarçável e o treinador Ronald Koeman cada vez mais contestado.

Também o Real Madrid não teve o melhor dos dias e só empatou na receção ao Osasuna (0-0), enquanto o Bétis, com William Carvalho no "onze", bateu o Valência, por 4-1. Gonçalo Guedes foi titular na equipa "che".