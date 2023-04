Batizado afasta tricampeão nacional de Trail Ultra Endurance do Mundial

Hugo Gonçalves, tricampeão nacional de Trail Ultra Endurance, não foi convocado para representar a seleção no próximo campeonato do mundo, agendado para junho, na Áustria. Em causa está a ausência do atleta no estágio, cuja data coincide com o dia do batizado do afilhado, que terá lugar em França.

O atleta do Marco de Canaveses explica que foi excluído da convocatória "por não conseguir estar presente na totalidade do estágio que se vai realizar na Áustria".

Segundo o tricampeão de Trail Ultra Endurance, "existiam duas datas prováveis" para a realização do estágio. "Na semana passada, ainda sem saber qual das duas datas iriam ser escolhidas, informei o selecionador nacional de que, no fim de semana de 20/21 de maio, tinha a comunhão do meu afilhado a realizar-se em França, pois sou o padrinho de batismo", descreveu.

A data escolhida para o estágio foi mesmo o fim de semana em causa, sendo que "um dos critérios de seleção é participar no estágio", admite Hugo Gonçalves, que ainda propôs ao selecionador "um plano alternativo" em que só faltaria a um dos dias do estágio. "Não foi aceite. O selecionador disse que compreendia a situação, mas que, na opinião dele, não é um motivo válido. Sei que os critérios são para serem cumpridos, mas será que o simples facto de não estar um dia no estágio pelos motivos apresentados, e depois de tentar solucionar a presença no mesmo, serve para justificar a não convocatória para o Campeonato do Mundo?", interrogou.

Dizendo-se "profundamente triste e injustiçado" por não poder dar o seu contributo a Portugal, Hugo Gonçalves garantiu que nunca esteve "tão focado e em forma como neste momento". "Trabalhei arduamente para chegar até aqui, não sou profissional da modalidade, mas dedico-me como se fosse, e para isso retiro muito tempo às minhas filhas. Para conseguir estar ao mais alto nível, para conseguir representar todos os que amam a modalidade de Trail e representar Portugal", desabafou.

O JN não conseguiu chegar à fala com o selecionador nacional, José Carlos Santos.

O Campeonato Mundial de Mountain and Trail Running será realizado em Innsbruck-Stubai, na Áustria de 6 a 10 de junho de 2023, como evento principal e destaque de um festival de 10 dias. Atletas de todo o mundo vão disputar medalhas em quatro provas diferentes - Vertical, Trail Short, Trail Long, Mountain Classic.