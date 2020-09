Bayern conquista Supertaça Europeia ao vencer Sevilha

JN/Agências Ontem às 23:32 Facebook

Os alemães do Bayern Munique conquistaram esta quinta-feir a Supertaça Europeia pela segunda vez ao ganharam aos espanhóis do Sevilha, por 2-1, após prolongamento, em partida disputada em Budapeste, na Hungria, já com adeptos nas bancadas.

A equipa espanhola, treinada pelo ex-técnico do F. C. Porto Julen Lopetegui e que venceu a Liga Europa, adiantou-se no marcador aos 13 minutos, numa grande penalidade convertida por Lucas Ocampos, mas o campeão europeu conseguiu o empate aos 34, por Goretzka.

O jogo seguiu para prolongamento, com os comandados por Hans-Dieter Flick a chegarem à vantagem aos 104 minutos, com um golo de Javi Martinez, num jogo que já contou com público nas bancadas da Arena Puskas, embora limitada a 30%, devido à pandemia de covid-19.