Bayern Munique goleia Eintracht Frankfurt e mantém a liderança

No segundo jogo pós-paralisação da Bundesliga devido à pandemia de covid-19, o Bayern de Munique recebeu o Eintracht Frankfurt, na vazia Allianz Arena, e venceu por 4-2. Com este resultado, os bávaros mantêm a liderança isolada do campeonato alemão.

Mesmo sem a presença dos adeptos, o Bayern Munique fez questão de mostrar o domínio na Allianz Arena desde o início da partida. Se aos dez minutos, Lewandowski já tinha dado o aviso, ao rematar à barra, o guarda-redes Trapp nada conseguiu fazer seis minutos depois, aos 16, quando Goretzka completou o cruzamento de Muller e abriu o marcador.

Os bávaros controlaram muito bem o jogo durante o primeiro tempo e praticamente não foram ameaçados. Aos 40 minutos, Muller voltou a fazer das suas e ele mesmo concluiu uma jogada que iniciou.

A segunda parte começou praticamente como terminou a primeira, com um golo do Bayern. Logo no primeiro minuto, Muller - quem mais poderia ser - lançou para Conan, que cruzou para Lewandowski anotar de cabeça o terceiro golo do jogo.

Mas quando tudo parecia decidido, Um bis do defesa austríaco Martin Hinteregger (52 e 55), assistido nos dois golos por Sebastian Rode, antigo jogador do Bayern, deu um novo alento aos visitantes.



O Bayern ficou em sentido, mas não se encolheu. O canadiano Alphonso Davies, aos 61 minutos, com alguma sorte à mistura, deu o melhor seguimento à jogada conduzida por si. Aos 74 minutos, (desta vez) Hinteregger foi infeliz e introduziu a bola na própria baliza (74).



Com a sexta vitória consecutiva na Bundesliga, o Bayern mantém-se líder isolado, com 61 pontos, mais quarto do que o Borussia Dortmund, que este sábado venceu o Wolfsburgo (2-0).