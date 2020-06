Bayern vence em Leverkusen e coloca mão e meia no título

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 17:55 Facebook

O Bayern de Munique continua a dar passos sólidos na caminhada rumo ao oitavo título consecutivo na Bundesliga. Este sábado, os bávaros venceram o Bayer Leverkusen, por 2-4, e continuam a só saber o que é vencer deste que a competição retomou após a pandemia de covid-19.

A quatro jornadas do fim do campeonato, o Bayern Munique, orientado por Hans-Dieter Flick soma 70 pontos e tem dez de vantagem para o Borussia Dortmund, que joga este sábado, a partir das 17:30 horas, frente ao Hertha Berlin.

Mesmo sem a grande sensação da época, Kai Havertz, o Leverkusen entrou determinado, deu a ideia que a jogar em casa poderia surpreender - marcaram primeiro, aos 8 minutos, por intermédio de Alario -, mas acabou por ser só "fogo de vista".

O Bayern de Munique usou e abusou da pressão alta, rapidamente identificou as fragilidades defensivas do adversário, e depois de ligar o modo "rolo compressor", marcou quatro golos seguidos - Coman, Goretzka e Gnabry na primeira parte, e Lewandowski na segunda metade -, embalou para um triunfo mais que tranquilo. Wirtz, perto do fim, aos 89 minutos, ainda reduziu para um Leverkusen que se teve de render à superioridade bávara.

Apesar da derrota, os "farmacêuticos" continuam com o quinto lugar garantido, tendo ainda uma vantagem de 14 pontos sobre o Wolfsburg, com mais um jogo disputado.