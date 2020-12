Belenenses SAD vence Sporting de Espinho com três golos no prolongamento

JN/Agências Hoje às 22:11 Facebook

O Belenenses SAD precisou, esta quarta-feira, do prolongamento para derrotar o Sporting de Espinho, do Campeonato de Portugal, por 3-0, na quarta eliminatória da Taça de Portugal, após um nulo no tempo regulamentar.

Os golos de Francisco Teixeira, aos 99 minutos, Edi Semedo, aos 118, e Cassierra, aos 120, garantiram a presença da equipa lisboeta nos oitavos de final da prova rainha, fase na qual defrontarão outra equipa do terceiro escalão, o Fafe.

O Belenenses SAD instalou-se no meio-campo adversário, mas com pouca criatividade para ludibriar a organização espinhense, que teve no guarda-redes angolano Kadú uma peça segura na baliza, ao travar os remates de Bruno Ramires, aos quatro minutos, de Diogo Calila, aos 12, e de Richard Rodrigues, aos 16.

Para se aproximar da baliza de Guilherme Oliveira, a formação nortenha apostou nas transições rápidas e em conquistar bolas paradas, mas o habitual terceiro guarda-redes do Belenenses SAD nunca foi posto à prova durante o primeiro tempo.

Petit colocou Sithole e Francisco Teixeira no reatamento, nos lugares de Bruno Ramires e Richard Rodrigues, mas a falta de ideias prosseguiu, sendo preciso esperar até aos 74 minutos para o Belenenses SAD atacar com algum perigo, através de um passe 'picado' do capitão Rúben Lima para Francisco Teixeira, que, de primeira, atirou por cima da baliza de Kadú.

O Sporting de Espinho respondeu aos 79, com um 'tiro' de Miguel Pereira à figura de Guilherme Oliveira e, com alguma surpresa, esteve mais perto do golo nos minutos finais, quando, aos 87, de bola parada, uma bola caiu na pequena área, sem levar o desvio adequado.

O primeiro golo chegou já no prolongamento, aos 99 minutos, através de um remate à entrada da área de Francisco Teixeira, já depois de um cabeceamento ao lado de Cauê, que entrou no início do prolongamento, obrigando o Sporting de Espinho a arriscar mais e, numa tentativa de Manuel Lopes, Guilherme Oliveira segurou.

A expulsão por protestos de Miguel Pereira, aos 117, acabou por 'deitar por terra' as aspirações espinhenses, com o Belenenses SAD a aproveitar para sentenciar o triunfo, primeiro por Edi Semedo, aos 118, completamente solto na área, e depois por Cassierra, aos 120, num contra-ataque rápido finalizado com o colombiano a contornar Kadú e a atirar para a baliza.