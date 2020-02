Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:37 Facebook

O Benfica empatou (1-1), esta terça-feira, frente ao Famalicão no Minho, e é o primeiro finalista da Taça de Portugal. Pizzi aproveitou um passe de calcanhar de Cervi, junto à linha, e inaugurou o marcador. Em cima do intervalo, Patrick William empatou mas o golo foi anulado por fora de jogo. Toni Martínez, já na segunda metade, selou o resultado.

Na primeira mão, no Estádio da Luz, os encarnados venceram por 3-2. Na final, o Benfica vai encontrar o vencedor do F. C. Porto - Académica de Viseu, agendado para esta quarta-feira.

Veja o golo e os casos: