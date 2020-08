Benfica oficializa Gilberto e Helton Leite

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:23 Facebook

O clube encarnado anunciou, este sábado, a chegada de dois reforços: o defesa direito Gilberto e o guarda-redes Helton Leite. Ambos assinaram contrato até 2025.

Dia agitado no Benfica. O clube encarnado oficializou dois reforços, os primeiros da era Jorge Jesus. O defesa brasileiro Gilberto, de 27 anos, foi o primeiro a ser anunciado e o atleta, que trocou o Fluminense pelas águias, não escondeu a satisfação de poder trabalhar com o treinador português.

"No Brasil éramos adversários diretos [ndr: Jorge Jesus era treinador do Flamengo] mas ele em pouco tempo fez história. Estou muito feliz por trabalhar com ele, sei que tenho muito a evoluir e o Benfica muito a ganhar", começou por dizer, em declarações à BTV. A mudança foi grande mas Gilberto mostrou estar "tranquilo".

"Vai ser muito diferente, muito tranquila. Já recebo muito carinho, sei que só vai depender de mim, não vai haver desculpa. Só depende de mim. O Benfica é um gigante da Europa, do mundo, e estou muito feliz por vestir esta camisola. Espero mostrar o meu valor dentro de campo. É um clube de grande história e tenho a certeza que vamos fazer uma grande temporada", garantiu.

Helton Leite foi a segunda novidade do dia. O guarda-redes de 29 anos, que nas duas últimas épocas representou o Boavista, assinou, tal como Gilberto, um contrato válido por cinco anos e prometeu "muito trabalho", recordando um episódio com o treinador Jorge Simão.

"É um orgulho enorme sentir este clube, vestir esta camisola. Quando cheguei a Portugal, o meu primeiro treinador, Jorge Simão, deu-me uma folha para colocar quais os objetivos que eu tinha. Eu escolhi jogar num grande clube europeu e, dois anos depois, vejo esse sonho realizado, que é jogar no maior de Portugal e um dos maiores da Europa. Trabalhar muito e ganhar títulos são os meus grandes objetivos. Estar num clube que me cobra mais, permitirá evoluir e chegar ao fim da época a levantar troféus", afirmou.