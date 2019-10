Benfica apura-se para a segunda ronda da Liga dos Campeões

Ontem às 21:46 Facebook

O Benfica carimbou esta terça-feira o passaporte para a segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões em voleibol ao receber e vencer os bósnios do Mladost Brcko, por 3-0, na segunda mão da primeira ronda.

Depois de ter ganho em Pale, por 3-0 [25-22 (27 minutos), 25-17 (22) e 25-21 (25)], ao Benfica bastava ganhar dois parciais para garantir o apuramento para a fase seguinte. Na próxima pré-eliminatória, os campeões nacionais irão medir forças com os montenegrinos do Budvanska Rivijera, na próxima terça-feira, às 17.30 horas (a segunda mão está agendada para 14 de novembro).

Os comandados de Marcel Matz não sentiram grandes dificuldades para levar de vencida a equipa hexacampeã da Bósnia, que à semelhança da temporada passada, acabou por cair na primeira eliminatória -- em 2018/19 perdeu com os búlgaros do Lukoil Neftohimik, por um duplo 3-1.

Aproveitando bem os erros de serviço, o Benfica, que há 27 anos não participava na Liga dos Campeões em voleibol, venceu com relativa tranquilidade o primeiro parcial, por 25-18.

Já o segundo set foi bem mais demorado. O Mladost Brcko corrigiu os erros, acertou posições e melhorou tanto no serviço como no processo defensivo, dificultando as aspirações encarnadas. Na ponta final, graças aos pontos de Hugo Gaspar e Raphael Oliveira, o Benfica acabou por levar a melhor por 32-30, ao fim de quase meia hora de jogo.

O terceiro jogo serviu apenas para cumprir calendário. Marcel Matz aproveitou para dar minutos a Théo Lopes, Zelão e André Aleixo. O triunfo acabaria por chegar ao término de 23 minutos: 25-18.

Ficha de jogo:

Jogo realizado no Pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz, em Lisboa.

Benfica - Mladost Brcko, 3-0.

Parciais: 25-18 (23 minutos), 32-30 (39), 25-18 (23).

Sob a arbitragem de Simone Santi (Itália) e Marc Bloemhard (Holanda) as equipas atuaram com os seguintes jogadores:

Benfica: Raphael Oliveira, André Lopes, Peter Wohlfahrtstatter, Hugo Gaspar, Marc Honoré e Tiago Violas. Jogaram ainda: Ivo Casas (líbero), Nuno Pinheiro, André Aleixo, Théo Lopes e Flávio Soares 'Zelão'.

Treinador: Marcel Matz.

Mladost Brcko: Jovan Delic, Amar Sokolar, Josip Vojak, Tihomir Gajic, Namanja Vidovic e Mladjan Lukic (líbero). Jogaram ainda: Almir Colo, Eldar Trakic, Jovan Cendic, Nisa Tanic e Arman Ciric.

Treinador: Branko Misic.

Assistência: cerca de 500 espetadores.