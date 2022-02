Benfica bate Futsal Azeméis e defronta Sporting na final da Taça da Liga de futsal

JN/Agências Ontem às 23:57 Facebook

Twitter

Partilhar

O Benfica assegurou, este sábado, a segunda vaga na final da Taça da Liga de futsal, ao derrotar o Futsal Azeméis 2-0, em jogo disputado no Pavilhão Municipal Professor Joaquim Vairinhos, em Loulé, marcando encontro com o Sporting.

Com dois golos marcados no espaço de um minuto ainda na primeira metade, por Rocha (07 minutos) e Bruno Cintra (08), a equipa 'encarnada' venceu a segunda meia-final de hoje, integrada na 'final a 8' da competição, que encerra no domingo na cidade algarvia.

O Benfica, que já conquistou três edições da Taça da Liga (2018, 2019 e 2020), vai encontrar no domingo (20:45) o Sporting, que também tem três troféus (2016, 2017 e 2021), na terceira final consecutiva entre as duas equipas.

Os 'encarnados' iniciaram a partida com um ligeiro ascendente, gerando duas ameaças de Chishkala logo no primeiro minuto e um remate muito torto de Tayebi em boa posição.

Como o jogo estava relativamente 'morno', o Benfica marcou dois golos de uma assentada: Rocha concluiu uma jogada individual em que se livrou da marcação, 'furou' pelo meio e rematou à saída do guardião, aos sete minutos, e Bruno Cintra finalizou, após contra-ataque, aos oito.

Após o minuto de pausa técnica pedido por Ricardo Canavarro, o Futsal Azeméis atinou com a estratégia e começou a surgir com perigo na área contrária, mas aí foi André Sousa a assumir-se decisivo com muitas intervenções.

Rômulo, Costelinha, Alan Gitahy e Ricardinho tentaram, mas o guardião do Benfica parou tudo, até que o desconto de tempo de Pulpis 'devolveu' a sua equipa ao jogo nos minutos finais do primeiro tempo.

PUB

Robinho e Chishkala quase marcaram, pelo meio André Sousa somou mais uma defesa brilhante a remate de Alan Gitahy e a sexta falta do Futsal Azeméis originou um livre de 10 metros, que Bruno Cintra colocou 'em cheio' no poste.

Na segunda metade, o Benfica começou 'por cima', mas o guardião Bruno Filipe travou os remates de Afonso, Chishkala e Arthur, todos ao minuto 24, enquanto, do outro lado, André Sousa também se evidenciou, defendendo os 'tiros' de Rômulo (26) e Rúben Freire (29).

Nos últimos cinco minutos, a equipa de Oliveira de Azeméis arriscou com Ruan Silvestre a guarda-redes avançado, em busca do golo que lhe permitiria voltar à discussão do jogo, mas não conseguiu provocar situações claras de perigo frente a um Benfica que se 'fechou' bem.

Jogo realizado Pavilhão Municipal Professor Joaquim Vairinhos, em Loulé.

Ficha de jogo:

Futsal Azeméis -- Benfica, 0-2.

Ao intervalo: 0-2.

Marcadores:

0-1, Rocha, 07 minutos; 0-2, Bruno Cintra, 08.

Equipas:

- Futsal Azeméis: Bruno Filipe, Tiago Sousa, Rúben Freire, Rômulo e Ruan Silvestre. Jogaram ainda, Alan Gitahy, Ricardinho, Cássio Coelho e Costelinha

Treinador: Ricardo Canavarro

- Benfica: André Sousa, Tayebi, Robinho, Chishkala e Arthur. Jogaram ainda, Afonso, Silvestre Ferreira, Nilson, Bruno Cintra, Carlos Monteiro, Rocha e Jacaré

Treinador: Pulpis

Árbitros: Pedro Costa e Francisco Costa

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Tiago Sousa (20)

Assistência: Cerca de 800 espetadores