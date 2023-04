Benfica conquista terceira Taça da Liga feminina

Susana Silva Hoje às 17:02 Facebook

Twitter

Partilhar

O Benfica é o vencedor da quarta edição da Taça da Liga feminina, depois de ter dado a volta na final ao Braga (3-1), esta tarde de sábado, no Estádio Municipal de Aveiro.

As águias somam o terceiro troféu em quatro possíveis, vingando a derrota na edição passada frente às minhotas, que lhes travaram o pleno na competição.

Em Aveiro, a formação treinada por Filipa Patão foi a que mais fez para sair por cima desta final. Embora o jogo tenha começado equilibrado, com oportunidades nas duas grandes áreas, as encarnadas cresceram no jogo e controlaram até ao golo arsenalista, mas tiveram na guarda-redes Patrícia Morais o maior entrave para conseguirem expressar o domínio.

PUB

Anouk Dekker e a barra também devolveram remates de Cloé Lacasse e Andreia Norton (potente tiro de fora da área). Do lado minhoto, Kehrer ensaiou um primeiro remate ao ferro, mas no mesmo minuto (34) marcou mesmo, dando melhor seguimento a um passe de Tânia Rodrigues que a deixou isolada perante Rute Costa.

As águias responderam perto da pausa (43 minutos), num penálti a castigar falta de Laura Casanova sobre Kika Nazareth, que Carole Costa converteu à segunda, depois de Patrícia Morais ter saído da linha antes do tempo.

Após o intervalo, o Benfica continuou a ter mais posse e a produzir melhor futebol, com a insistência a dar frutos aos 66 minutos, com Nycole Raysla, assistida por Kika Nazareth, a dar a volta à partida.

O técnico do Braga, Gonçalo Nunes, ainda mexeu na equipa para dar mais dinamismo, mas sem grande sucesso.

E a avançada brasileira ainda foi a tempo de bisar e dar uma vantagem mais confortável à equipa benfiquista aos 82 minutos.

A partir daqui e até ao final, as bracarenses não conseguiram reagir e no final a festa foi justamente feita pelas encarnadas, que nos últimos instantes ainda viram Jéssica Silva atirar ao ferro.