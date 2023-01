Benfica contrata dois jovens escandinavos para reforçar o ataque

Luís Antunes Hoje às 19:00 Facebook

O Benfica garantiu o reforço da frente ofensiva com Casper Tengstedt, avançado dinamarquês de 22 anos do Rosenborg, que chega na noite desta terça-feira a Lisboa, e Andreas Schjelderup, jovem extremo norueguês do Nordsjaelland, que também está garantido e é esperado esta semana.

Roger Schmidt vai ter mais dois reforços para a linha ofensiva já na atual janela de mercado. Casper Tengstedt, avançado de 22 anos do Rosenborg, foi contratado numa ação das águias que enviou uma delegação à Gran Canária, ilha onde a equipa norueguesa se encontra a estagiar, de forma a finalizar as negociações. O jogador é esperado na noite desta terça-feira em Lisboa, onde deve chegar acompanhado por Rui Pedro Braz, diretor desportivo encarnado.

O JN sabe ainda que a SAD encarnada também já fechou a contratação do jovem extremo Andreas Schjelderup junto do Nordsjaelland. O norueguês, de 18 anos, marcou 10 golos em 17 jogos esta temporada pela equipa dinamarquesa e será mais um reforço de inverno para o treinador alemão.