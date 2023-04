Benfica diz adeus à Liga dos Campeões

O Benfica foi eliminado, esta quarta-feira, da Liga dos Campeões, ao empatar contra o Inter de Milão por 3-3.

É o adeus do Benfica ao sonho da Liga dos Campeões. Os encarnados empataram contra o Inter de Milão, por 3-3 (5-3 no agregado) e estão fora da prova milionária, somando o quarto jogo consecutivo sem vencer em todas as competições. Agora, as águias retomam o campeonato onde têm seis finais por disputar. Já no domingo, recebem o Estoril.

Não foi uma partida fácil para o Benfica, que teve momentos positivos no encontro mas nunca conseguiu realmente impor-se. Barella voltou a marcar aos encarnados, depois de o ter feito na Luz, e logo aos 14 minutos a eliminatória complicou-se, uma vez que as águias tinham de reverter, a essa altura, uma desvantagem de três golos. Uma luz ao fundo do túnel acendeu-se quando Aursnes finalizou um grande cruzamento de Rafa já perto do intervalo.

Roger Schmidt tirou Gilberto e colocou David Neres ao intervalo, com Aursnes a cumprir com a função de lateral direito. O Benfica melhorou, foi mais rápido nas combinações mas as situações claras de golo surgiram só no fim. No momento em que os encarnados estavam com mais esperanças de um golo que reduzisse a desvantagem, Lautaro Martínez marcou e praticamente fechou o resultado. Pouco mais de dez minutos depois, um grande remate de Correa alargou o resultado. Perto do fim, António Silva marcou o segundo golo do Benfica, na sequência de um livre de Grimaldo. Já no último minuto dos descontos, Musa empatou a partida.

Termina assim a campanha do Benfica na Liga dos Campeões, depois de ter ficado no primeiro lugar do grupo e de ter eliminado o Club Brugge nos oitavos de final. Restam agora seis jogos no campeonato, competição onde as águias já somam duas derrotas seguidas e precisam de regressar aos triunfos para não permitir uma nova aproximação do F. C. Porto e do Braga.