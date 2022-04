Benfica empata com o Famalicão na Luz

O Benfica empatou (0-0), este sábado, no Estádio da Luz, diante do Famalicão em jogo da 31.ª jornada da Liga. Duelo terminou com coro de assobios por parte dos adeptos e queixas do clube encarnado, que pediu uma grande penalidade por uma alegada mão de Alex Nascimento na área.

Depois do triunfo em Alvalade (2-0), na ronda anterior, os encarnados tinham a oportunidade de ficar a três pontos do Sporting mas acabaram por "escorregar" diante do Famalicão, correndo o risco de ver fugir o Sporting na luta pelo segundo lugar, caso o clube verde e branco vença o Boavista, no Bessa, na próxima segunda-feira.

Com este resultado, o Benfica segue no terceiro lugar, com 68 pontos, a cinco dos campeões nacionais e a 14 do líder F. C. Porto, que vai defrontar o Braga na segunda-feira. Já o Famalicão, que somou o sétimo encontro consecutivo sem vencer no campeonato, ocupa a 14.ª posição, com 30 pontos.

Veja os principais lances: