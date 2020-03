Hoje às 21:31 Facebook

Twitter

Partilhar

Pizzi evitou a derrota do Benfica na receção ao Moreirense, mas o golo não chegou para as águias manterem a liderança. F. C. Porto aproveita empate e sobe ao primeiro lugar.

O Moreirense surpreendeu, empatou (1-1) no Estádio da Luz e tirou o Benfica da liderança, que agora é do F. C. Porto.

Fábio Abreu meteu os cónegos em vantagem aos 67 minutos, por Fábio Abreu, e Pizzi empatou na recarga a uma grande penalidade.

O Benfica cai para o segundo lugar e fica com um ponto de atraso para o F. C. Porto, o novo líder.