Benfica empata frente ao Bayern em dia histórico para o futebol feminino

Frente ao campeão alemão, as águias resistiram e somaram o primeiro ponto de uma equipa portuguesa na fase de grupos da Liga dos Campeões, que se estreia esta época.

O primeiro jogo de sempre de uma equipa portuguesa na fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol feminino, que reúne as 16 melhores equipas da Europa, acabou com o Benfica a dar luta ao Bayern Munique e a ser premiado com um empate sem golos perante o campeão alemão.

No jogo desta terça-feira, o favoritismo estava todo do lado do Bayern, mas a réplica benfiquista acabou com o percurso 100% vitorioso da equipa bávara: nos cinco jogos anteriores realizados esta época, o Bayern tinha cinco vitórias e 27 golos marcados.

As águias tiveram menos bola e atacaram menos, sofreram até ao fim, mas defenderam bem e recolheram os louros com um resultado histórico para o futebol feminino português.

No outro jogo deste Grupo D, o Lyon derrotou o Hacken, por 0-3.

Recorde-se que, esta época, é a primeira vez que as 16 melhores equipas da Europa se juntam numa fase de grupos. Nas edições anteriores, a partir dos 16 avos de final as equipas disputavam sempre eliminatórias. Nunca uma equipa portuguesa havia chegado a uma fase tão adiantada da competição.