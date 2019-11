Benfica empata na Alemanha depois de estar a vencer por 2-0

Hoje às 21:57 Facebook

O Benfica empatou, esta quarta-feira, no reduto do RB Leipzig, a dois golos, em jogo da quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol. Pizzi e Carlos Vinícius apontaram os golos dos encarnados, que sofreram dois golos nos últimos instantes. O resultado deixa a equipa de Bruno Lage fora da prova milionária.

As águias chegaram ao intervalo a vencer por 1-0, graças a um golo apontado por Pizzi, aos 21 minutos.

O Benfica elevou para 2-0 aos 59 minutos. Klostermann escorregou em zona proibida e Carlos Vinícius galgou terreno e finalizou, com tranquilidade.

A um minuto dos 90, através de uma grande penalidade, Emil Forsberg reduziu para 1-2. O mesmo jogador, aos 90+6, fez o 2-2, estabelecendo o resultado final.

O Benfica continua no último lugar do grupo G, agora com quatro pontos, enquanto Lyon e Zenit somam sete cada e o Leipzig mantém-se na frente, agora com dez pontos.

Na última jornada, a disputar a 10 de dezembro, o Benfica recebe o Zenit, enquanto o Lyon será anfitrião do Leipzig. Os encarnados já não têm hipóteses de alcançar os oitavos de final da Champions, mas ainda poderão ter acesso à Liga Europa, necessitando de vencer, no último jogo, por 2-0, os russos do Zenit.