Benfica faz ultimato a Enzo Fernández para regressar

Rui Farinha Hoje às 18:19 Facebook

Twitter

Partilhar

Enzo Fernández falhou os treinos agendados para esta segunda-feira, no Seixal, e a SAD do Benfica quer o jogador imediatamente de regresso ao trabalho.

O médio, de 21 anos, que recentemente se sagrou campeão do Mundo ao serviço da Argentina, passou o fim de ano no país natal e infringiu o regulamento disciplinar do clube ao não se apresentar ao trabalho, nesta segunda-feira. Os encarnados estão muito desiludidos com a atitude do jogador e, ao que o JN apurou, fizeram um ultimato para que volte de imediato ao clube.

Após a derrota sofrida na sexta-feira frente ao Braga, no Minho, Enzo viajou para Argentina, contrariando o treinador Roger Schmidt, que na véspera garantiu que as regras eram iguais para todos no plantel, ou seja, não estavam autorizadas viagens longas.