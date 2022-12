Benfica fecha a porta a Gonçalo Ramos

Juventus aumenta leque de interessados no avançado. SAD está ciente da subida de cotação do jogador, mas pretende segurá-lo em janeiro.

O hat trick diante da Suíça elevou a cotação de Gonçalo Ramos, agora também seguido pela Juventus. No entanto, ao que o JN apurou, os responsáveis dos encarnados não estão interessados em libertar o jogador no mercado de janeiro. O avançado é o melhor marcador da equipa e um dos intocáveis de Roger Schmidt para atacar a segunda parte da temporada. Politicamente, a decisão de segurar o jogador, que tem uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros, está tomada. Além da Juventus, também o Manchester United, Bayern de Munique, Newcastle, PSG e Wolverhampton seguem o avançado.

Gonçalo Ramos chegou a estar no mercado durante o verão e o presidente Rui Costa já admitiu que teria sido fácil transacioná-lo por um valor na casa dos 40 milhões de euros. Hoje, depois dos três golos marcados à Suíça e do bom desempenho no campeonato português, o montante em causa está longe de satisfazer a pretensão das águias, apostadas em privilegiar a vertente desportiva. No entanto, no final da época, já será difícil resistir às ofertas do mercado.