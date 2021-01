Benfica garante que vai jogar meia-final da Taça da Liga

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:53 Facebook

Os encarnados garantiram, esta terça-feira, que vão defrontar o Braga apesar dos casos de covid-19 no plantel.

Na véspera do jogo com o Braga, o Benfica anunciou 17 novos casos de infeção por covid-19 entre jogadores, equipa técnica e staff, e não sabia se ia disputar as meias-finais da Taça da Liga em Leiria. Depois de pedir à Direção-Geral de Saúde uma decisão sobre possibilidade de continuar a competir e de as autoridade de saúde terem remetido a decisão para o clube encarnado, o Benfica já colocou um ponto final nas dúvidas e garantiu que vai mesmo a jogo na terça-feira.

Em comunicado, as águias garantiram que vão marcar presença na Final Four "com a ambição de vencer a prova". "Em mais um testemunho de inabalável espírito de grupo e tenacidade do seu plantel, o Benfica reafirma a intenção de marcar presença amanhã na meia-final da Taça da Liga, com o desígnio de vencer um troféu que já conquistou por 7 vezes", pode ler-se.

Leia o comunicado na íntegra:

"O Sport Lisboa e Benfica informa que vai marcar presença na Final Four da Taça da Liga, com a ambição de vencer a prova, à imagem do que acontece em todas as competições que disputa.

Após ter exposto publicamente, de forma cautelar e transparente, o aumento de casos de covid na sua estrutura profissional, não recebeu por parte das autoridades competentes - DGS e Liga de Clubes - qualquer recomendação contrária às regras até agora vigentes nas competições nacionais. Ou seja, proceder ao isolamento dos jogadores que testaram positivo e incluir no lote de atletas à disposição da sua equipa técnica todos aqueles que testaram negativo, 48 horas antes da partida.

Nesse sentido, em mais um testemunho de inabalável espírito de grupo e tenacidade do seu plantel, o Benfica reafirma a intenção de marcar presença amanhã na meia-final da Taça da Liga, com o desígnio de vencer um troféu que já conquistou por 7 vezes.