Benfica goleia Standard Liège no regresso do público à Luz

O Benfica recebeu e venceu por 3-0, esta quinta-feira, o Standard Liège, em jogo da 2.ª jornada da fase de grupos da Liga Europa. O embate entre as águias e os belgas contou com um ingrediente especial: o regresso dos adeptos ao Estádio da Luz.

Depois da Pedreira, em Braga, e do Dragão, no Porto, foi a vez da Luz voltar a receber adeptos nas bancadas, após o afastamento provocado pela pandemia da covid-19 e logo com um festival de bom futebol praticado pelo Benfica. Se nos primeiros 45 minutos, e apesar do domínio encarnado, as equipas foram para o intervalo empatadas a zero, o descanso trouxe mais emoção e os tão desejados golos.

Bastaram quatro minutos para Pizzi, de grande penalidade, aos 49 minutos, abrir a contagem. O tento do capitão encarnado serviu para desbloquear o jogo e aos 66 minutos, também de grande penalidade, Waldschmidt dilatou a vantagem. Mesmo com uma "almafada" confortável no marcador, o Benfica não diminuiu o ritmo e nove minutos depois, Pizzi voltou a fazer o gosto ao pé, num belo gesto técnico executado dentro da área.

Com este triunfo o Benfica é líder do Grupo D, lado a lado com Rangers que venceu o Lech Poznan e soma os mesmos seis pontos que o emblema da Luz.