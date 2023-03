Benfica goleia Vitória de Guimarães na Luz com bis de João Mário

O Benfica goleou (5-1), este sábado, o Vitória de Guimarães, no Estádio da Luz. Gonçalo Ramos, João Mário, em dose dupla, Dani Silva, na própria baliza, André Silva e António Silva marcaram os golos do encontro.

Os encarnados inauguraram o marcador ao minuto 13, com Gonçalo Ramos a aproveitar um desvio de Rafa. Ao minuto 28, João Mário, de grande penalidade, ampliou a vantagem e acabou por bisar ainda antes do intervalo depois de uma assistência de Gonçalo Ramos.

Na segunda parte, André Silva, com um golo na própria baliza, fez o quarto golo dos encarnados. André Silva ainda reduziu para os vimaranenses e António Silva, de cabeça, fechou a contagem.

Com este resultado, a nona vitória consecutiva na Liga, os encarnados passaram a somar 68 pontos, mais 11 do que o F. C. Porto e 13 do que o Sporting de Braga, equipas que se defrontam no domingo. Já o Vitória de Guimarães, com 40 pontos, segue no quinto posto para o Arouca.

Veja os golos e os casos: